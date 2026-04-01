На 63-годишна възраст почина волейболният международен съдия Янчо Станков

Членът на Националната съдийска комисия към Българската федерация по волейбол и бивш международен съдия Янчо Станков е починал на 63-годишна възраст.

Тъжната новина беше съобщена от волейболната централа, която изрази съболезнования към семейството и близките му.

"С прискърбие съобщаваме, че внезапно почина Янчо Станков от Кърджали“, се казва в официалното изявление.

Станков бе сред утвърдените имена в българското съдийство, като имаше международен статут до 2018 година. След края на активната си кариера той продължи да работи за развитието на волейбола като технически делегат към федерацията и председател на градската съдийска комисия в Кърджали.

С дългогодишната си работа и принос към спорта Янчо Станков оставя след себе си сериозна следа в българския волейбол.