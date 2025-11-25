БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

На 88 години почина борецът Станко Колев

Спорт
Двукратният олимпийски вицешампион е двукратен шампион на турнира "Дан Колов", включително и дебютното издание през 1962 г.

Станчо Колев
На 88-годишна възраст почина Станчо Колев, двукратен олимпийски вицешампион, два пъти втори в света и №1 в Европа на свободната борба.

Два път печели турнира "Дан Колов", включително и дебютното издание през 1962 г.

Обявен е за спортист №1 на XX век на Стара Загора.

Поклонението ще бъде в Стара Загора, на 27 ноември, четвъртък, от 12:00 до 13:30 часа в залата до паметника на Самарското знаме. Погребението ще бъде от 14:00 часа в село Плоска могила.

Поклон пред паметта му!

