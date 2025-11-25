БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване...
Чете се за: 01:50 мин.
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Росенов донесе първи медал за България от европейското първенство по бокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

За място на финал българинът ще се изправи срещу Таджи Насибов(Азербайджан). Мачът ще се играе на 28 ноември.

Радослав Росенов
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Радослав Росенов донесе първия медал за България от европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Шампионът в категория до 60 килограма от последните три години се класира на полуфиналите в Будапеща. Националът ни продължава перфектната си серия, след като срази Тициано Алкиати (Италия).

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев Росенов буквално танцува на ринга в унгарската столица. Бронзовият медалист от световното първенство за мъже в Ливърпул изпрати съперника си в нокдаун във втория рунд по пътя към победата.

За място на финал Радо ще се изправи срещу Таджи Насибов(Азербайджан). Мачът ще се играе на 28 ноември.

До края на вечерта ни очаква още един мач. Около 18:45 часа Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция) за място на четвъртфиналите.

#Европейско първенство по бокс за мъже до 23 г. в Будапеща #Радослав Росенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разкарват го напред-назад
5
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана,...
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
4
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Бокс

Кирил Георгиев е на четвъртфинал в Будапеща след убедителна победа
Кирил Георгиев е на четвъртфинал в Будапеща след убедителна победа
Радослав Росенов влиза в битка за първи български медал на ЕП до 23 г. Радослав Росенов влиза в битка за първи български медал на ЕП до 23 г.
Чете се за: 01:00 мин.
Радослав Росенов е на победа от медал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща Радослав Росенов е на победа от медал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща
Чете се за: 01:07 мин.
Категорична победа изпрати Викторио Илиев на четвъртфинал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща Категорична победа изпрати Викторио Илиев на четвъртфинал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща
Чете се за: 00:57 мин.
Болдирев също потръгна успешно на европейското по бокс до 23 г. Болдирев също потръгна успешно на европейското по бокс до 23 г.
Чете се за: 01:00 мин.
Красимир Инински поздрави новия президент на World boxing Генадий Головкин Красимир Инински поздрави новия президент на World boxing Генадий Головкин
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
"Нито една повече": Протест срещу насилието над жени
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ