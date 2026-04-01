На 92-рия си рожден ден артистът Благо Симеонов ще представи мултимедийна изложба в София

В деня на своята 92-ра годишнина артистът Благо Симеонов открива изложба "Fuga idearum 2026", което обединява картини, поезия и музика. Събитието ще се състои днес, 1 април, от 18:30 ч. в столичния арт клуб „Дипломат“, съобщиха организаторите.

Откриването на настоящата изложба е 60 години след дебюта на Симеонов в галерията, която по времето на социализма е най-желаната столична територия за изкуство за Съюза на българските художници. Тогава до нея имат достъп най-вече избраниците на властта и истинско чудо е, че изначален бунтар като Благо Симеонов е допуснат до „Цар Освободител“ 6.

Изложбата включва графични творби на Благо Симеонов, а мултимедия ще показва негови фотоколажи, фокусирани върху известни и анонимни личности, исторически моменти на въздействието на лъжата върху цивилизацията и индивида. Художникът ще рецитира свои стихове – откъси от книгите си „Живот под лъжата“ и „Дай да видим“. Предвидени са и срещи с твореца между 1 и 19 април.