На ръба на космоса: шестима стигнаха отвъд линията на Карман

Шестима души за кратко преминаха границата на космоса по време на полет с ракета на американската компания Blue Origin, собственост на Джеф Безос.

Полетът продължи само няколко минути, но беше достатъчен пътниците да изпитат безтегловност и да видят Земята от много голяма височина. Те преминаха отвъд линията на Карман – условната граница, която се смята за начало на космоса, на около 100 км над Земята.

На борда имаше туристи и член на екипажа. Полетът беше изцяло автоматичен, а капсулата се приземи безопасно след мисията.