След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

На ръба на космоса: шестима стигнаха отвъд линията на Карман

Деца
На ръба на космоса: шестима стигнаха отвъд линията на Карман
Шестима души за кратко преминаха границата на космоса по време на полет с ракета на американската компания Blue Origin, собственост на Джеф Безос.

Полетът продължи само няколко минути, но беше достатъчен пътниците да изпитат безтегловност и да видят Земята от много голяма височина. Те преминаха отвъд линията на Карман – условната граница, която се смята за начало на космоса, на около 100 км над Земята.

На борда имаше туристи и член на екипажа. Полетът беше изцяло автоматичен, а капсулата се приземи безопасно след мисията.

