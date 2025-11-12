БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази

Окръжна прокуратура Перник е внесла в съда обвинителния акт срещу двамата

На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Слушай новината

Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд. Двамата за обвиняеми за жестокост и причиняване на смърт на животни.

Окръжна прокуратура Перник е внесла в съда обвинителния акт срещу двамата.

Те се изправят пред Темида за проява на жестокост и причиняване на смърт на животни, като деянията да извършвани по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост. Освен това са създавали и порнографски материали с измъчване на животни.

#жестокост към животните #Перник

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
4
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
5
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
6
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: У нас

НСО разследва свои служители след видео с опасно изпреварване
НСО разследва свои служители след видео с опасно изпреварване
Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените
Чете се за: 00:32 мин.
Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите
Чете се за: 03:52 мин.
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива? Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
Санкциите срещу руския петрол доведоха до поскъпване на горивата у нас Санкциите срещу руския петрол доведоха до поскъпване на горивата у нас
Чете се за: 00:37 мин.
АОБР: Бизнесът няма да подкрепи проектобюджета за 2026 АОБР: Бизнесът няма да подкрепи проектобюджета за 2026
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък с управляващите
Вето на Радев срещу поправките за "Лукойл" - нов сблъсък...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива? Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства
Чете се за: 00:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха писма, които показват връзки с Тръмп Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха писма, които показват връзки с Тръмп
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Покачване на цената веднъж на ден: Австрийският модел за горивата...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ