На съд за жестокост към животни – Красимир Георгиев и Габриела Сашова обвинени в особено мъчителни убийства

Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд. Двамата за обвиняеми за жестокост и причиняване на смърт на животни.

Окръжна прокуратура Перник е внесла в съда обвинителния акт срещу двамата.

Те се изправят пред Темида за проява на жестокост и причиняване на смърт на животни, като деянията да извършвани по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост. Освен това са създавали и порнографски материали с измъчване на животни.