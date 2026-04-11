На Великден ще преобладава слънчево време

През нощта облачността в повечето райони ще намалее, но на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб, в Източна България - умерен от югоизток.

Минималните температури ще бъдат - между 0° и 5°, в София - около 2°, на морския бряг - от 5 до 8°, а максималните - между 13° и 20°, в София около 15°, по Черноморието - от 10° до 12°.

Утре ще преобладава слънчево време, но на места в източните и планинските райони ще превали слабо.

Ще духа слаб вятър от север, в Източна България - от изток-югоизток.

И в планините ще бъде предимно слънчево, но и там ще има изолирани следобедни превалявания. Ще духа умерен северозападен вятър.

И към времето в Европа. На Пиренейския полуостров и в по-голямата част от Западна Европа ще продължи да вали дъжд. Значителни количества се очакват в Югозападна Германия, Франция и Испания.

В следобедните часове ще завали и на Апенините. Слаби превалявания ще има и на Балканите, главно в най-северните и южните райони, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево.

У нас, през първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време, но не са изключени слаби валежи, главно в планините и планинските райони.

В средата на седмицата вероятността за валежи от дъжд се повишава, главно в западната половина от страната.

Минималните температури ще се повишават, а максималните ще останат без съществена промяна, в повечето райони от 13° и 18°.