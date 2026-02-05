БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На второ четене: Депутатите трябва да гласуват промените в Изборния кодекс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Те бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от "Възраждане"

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатите ще гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс. Те бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от "Възраждане".

Промените предвиждат ограничаване на броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20, извън дипломатическите служби и консулствата.

Във вторник правната комисия прие в парламента текстовете със скандал и обвинения в зависимости. Против се обявиха от ПП-ДБ, "ДПС - Ново начало", АПС, МЕЧ и "Величие".

Не беше прието предложението на ПП-ДБ секциите да се ограничат до 100, а не до 20. Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от списъка с ограничения да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия.

#51-о Народно събрание #второ четене #промени в Изборния кодекс #Изборен кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
4
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
5
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Политика

Цончо Ганев, "Възраждане": Ограничаването на секциите в Турция е ключово за честни избори
Цончо Ганев, "Възраждане": Ограничаването на секциите в Турция е ключово за честни избори
Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България Частен превозвач ще поеме 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България
Чете се за: 03:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се срещна с ДПС, БСП и ИТН (ОБЗОР) Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се срещна с ДПС, БСП и ИТН (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
ИТН не биха подкрепили бюджета за тази година, предложен от правителството в оставка ИТН не биха подкрепили бюджета за тази година, предложен от правителството в оставка
Чете се за: 02:20 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която руши баланса между властите Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която руши баланса между властите
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Внимание! Червен код за значителни валежи в областите Смолян и Кърджали
Внимание! Червен код за значителни валежи в областите Смолян и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
На второ четене: Депутатите трябва да гласуват промените в Изборния кодекс На второ четене: Депутатите трябва да гласуват промените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ