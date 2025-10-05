БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Български футбол
Запази

Темите в предаването на 5 октомври!

Слушай новината

Тази неделя в "Арена спорт" ще видите:

Специален гост - помощник треньорът на мъжкия национален отбор по волейбол Андрей Жеков след фурора на тима ни на световното първенство във Филипините. Аспарух Аспарухов също застава пред камерата на БНТ.

Ексклузивно интервю със заместник изпълнителния директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов по всички актуални теми.

Участие в предаването ще вземе сноубордистът Тервел Замфиров.

За "Арена спорт" говори и спортният директор на маратона на София Милица Мирчева.

Всичко това в "Арена спорт" тази неделя от 12:30 ч. по БНТ 1.

#"Арена спорт"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Четвърта жертва на потопа в Елените
1
Четвърта жертва на потопа в Елените
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
2
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
3
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
4
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
5
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
Отвориха за движение "Петрохан"
6
Отвориха за движение "Петрохан"

Най-четени

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
2
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
4
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
6
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 05.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 05.10.2025 г., 12:25 ч.
Мария – Александра Арнаудова в предаването "Аз съм" Мария – Александра Арнаудова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 01:40 мин.
Спортни новини 04.10.2025 г., 20:55 ч. Спортни новини 04.10.2025 г., 20:55 ч.
Спортни новини 04.10.2025 г., 12:25 Спортни новини 04.10.2025 г., 12:25
Васил Тушев в предаването "Аз съм" Васил Тушев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:32 мин.
Спортни новини 03.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 03.10.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево "Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Явор Божанков: Следващият президент трябва да е антипод на Румен Радев
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Започват преговорите за освобождаване на израелските заложници в Газа
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ