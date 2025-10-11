НА ЖИВО: България - Турция 1:5

След тежкия старт в световните квалификации България ще търси първите си точки в групата в мач срещу Турция. С новия си треньор Александър Димитров, с някой нови футболисти и нови надежди, играчите ще се опитат да върнат усмивките на хората по трибуните срещу сериозен съперник.

България няма загуба у дома от този отбор.

Ето и стартовите състави на двата отбора:

България: 1. Димитър Митов, 6. Виктор Попов, 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 2. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 18. Ивайло Чочев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов, 11. Кирил Десподов, 16. Марин Петков.

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 6. Оркун Кьокчу, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.









Срещата започна равностойно, като първото опасно положение бе създадено от гостите. В 8-ата минута, след пробив по десния фланг, топката достигна до Оркун Кьокджю, чийто удар с левия крак се отби в напречната греда и напусна терена. Буквално секунди по-късно българският тим поиска игра с ръка в полето на съперника, но главният съдия не отсъди най-тежкото наказание.

В 11-ата минута Турция откри резултата. Разписа се 20-годишният Арда Гюлер, който се освободи на стрелкова позиция след двойно подаване с Хакан Чалханоглу прати топката под плонжа на Димитър Митов.



България изравни резултата в ответната минута. Пробив по десния фланг на Кирил Десподов завърши с центриране, което беше завършено от Радослав Кирилов. След рикошет в тялото на Челик топката влезна в мрежата за 1:1.

В 15-ата минута Турция беше близо до ново попадение, но усилията на Керем Актюроглу приключиха с точен удар в ръцете на Митов.

В 18-ата минута Кирил Депосподов беше изведен добре по левия фланг, но след кратко забавяне атаката беше спряна заради ситуация на засада.

В следващите минути играта се успокои, а отново близо до гол се озова съставът на България. В 28-ата минута Радослав Кирилов получи отлично подаване от ляво на атаката, пое топката с по-силния си десен крак и отправи удар, който излезе на около метър в страни от левия страничен стълб.

В 32-ата минута, след статично положение, централният защитник Мерих Демирал опита удар с глава, но главният съдия спря закономерно играта заради нарушение на защитника на Ал Ахли, бивш футболист на италианските Сасуоло, Ювентус и Аталанта.

Секунди по-късно гостите бяха близо до втори гол. Хакан Чалханоглу центрира успоредно на голлинията в полето, откъдето Андриан Краев, в опита си да изчисти, за малко да вкара топката в мрежата зад Митов. В 36-ата минута България отговори с бърза атака, която завърши с падане в полето от Кирил Десподов. Дузпа обаче нямаше и играта продължи.



Второто полувреме започна с със силен удар с левия крак на защитника Абдюлкерим Бардакджъ, като топката мина буквално на сантиметри от напречната греда. В 49-ата минута Турция все пак стигна до втори гол. При извеждащо подаване към Кенан Йълдъз, Виктор Попов игра с топката, но си отбеляза атрактивен автогол. В 51-ата минута, отново след грешка на Попов, гостите стигнаха до трети гол. Кенан Йълдъз се оказа на върха на бърза атака на Турция и с точен удар с десния крак не остави шанс на българския страж.



В 56-ата минута Турция стигна до четвърти гол. Новата звезда на Ювентус Кенан Йълдъз отново се озова в прегръдките на съотборниците си, след като вкара нов майсторски гол от около 15 метра.



