БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни...
Чете се за: 14:42 мин.
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: България - Турция 1:5

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
21901
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
Запази
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След тежкия старт в световните квалификации България ще търси първите си точки в групата в мач срещу Турция. С новия си треньор Александър Димитров, с някой нови футболисти и нови надежди, играчите ще се опитат да върнат усмивките на хората по трибуните срещу сериозен съперник.

България няма загуба у дома от този отбор.

Гледайте България - Турция от 21.45 по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК!

Ето и стартовите състави на двата отбора:

България: 1. Димитър Митов, 6. Виктор Попов, 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 2. Християн Петров, 8. Андриан Краев, 18. Ивайло Чочев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов, 11. Кирил Десподов, 16. Марин Петков.

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 6. Оркун Кьокчу, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.




Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)

Срещата започна равностойно, като първото опасно положение бе създадено от гостите. В 8-ата минута, след пробив по десния фланг, топката достигна до Оркун Кьокджю, чийто удар с левия крак се отби в напречната греда и напусна терена. Буквално секунди по-късно българският тим поиска игра с ръка в полето на съперника, но главният съдия не отсъди най-тежкото наказание.

В 11-ата минута Турция откри резултата. Разписа се 20-годишният Арда Гюлер, който се освободи на стрелкова позиция след двойно подаване с Хакан Чалханоглу прати топката под плонжа на Димитър Митов.

България изравни резултата в ответната минута. Пробив по десния фланг на Кирил Десподов завърши с центриране, което беше завършено от Радослав Кирилов. След рикошет в тялото на Челик топката влезна в мрежата за 1:1.

В 15-ата минута Турция беше близо до ново попадение, но усилията на Керем Актюроглу приключиха с точен удар в ръцете на Митов.

В 18-ата минута Кирил Депосподов беше изведен добре по левия фланг, но след кратко забавяне атаката беше спряна заради ситуация на засада.

В следващите минути играта се успокои, а отново близо до гол се озова съставът на България. В 28-ата минута Радослав Кирилов получи отлично подаване от ляво на атаката, пое топката с по-силния си десен крак и отправи удар, който излезе на около метър в страни от левия страничен стълб.

В 32-ата минута, след статично положение, централният защитник Мерих Демирал опита удар с глава, но главният съдия спря закономерно играта заради нарушение на защитника на Ал Ахли, бивш футболист на италианските Сасуоло, Ювентус и Аталанта.

Секунди по-късно гостите бяха близо до втори гол. Хакан Чалханоглу центрира успоредно на голлинията в полето, откъдето Андриан Краев, в опита си да изчисти, за малко да вкара топката в мрежата зад Митов. В 36-ата минута България отговори с бърза атака, която завърши с падане в полето от Кирил Десподов. Дузпа обаче нямаше и играта продължи.

Второто полувреме започна с със силен удар с левия крак на защитника Абдюлкерим Бардакджъ, като топката мина буквално на сантиметри от напречната греда. В 49-ата минута Турция все пак стигна до втори гол. При извеждащо подаване към Кенан Йълдъз, Виктор Попов игра с топката, но си отбеляза атрактивен автогол. В 51-ата минута, отново след грешка на Попов, гостите стигнаха до трети гол. Кенан Йълдъз се оказа на върха на бърза атака на Турция и с точен удар с десния крак не остави шанс на българския страж.

В 56-ата минута Турция стигна до четвърти гол. Новата звезда на Ювентус Кенан Йълдъз отново се озова в прегръдките на съотборниците си, след като вкара нов майсторски гол от около 15 метра.

Свързани статии:

Александър Димитров: Развълнуван съм, защото дебютирам срещу един от най-силните отбори в Европа
Александър Димитров: Развълнуван съм, защото дебютирам срещу един от най-силните отбори в Европа
Селекционерът на България е благодарен, след като достигна...
Чете се за: 01:25 мин.
България се цели в първи точки за световните квалификации при дебюта на Александър Димитров
България се цели в първи точки за световните квалификации при дебюта на Александър Димитров
Двубоят започва от 21:45 и ще може да го наблюдавате в ефира на БНТ.
Чете се за: 02:40 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
2
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
5
НА ЖИВО: България - Турция 1:5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Футбол

Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство Радостин Кишишев: Когато падаме, да падаме с чест и с достойнство
Чете се за: 01:35 мин.
Историята дава поводи за оптимизъм на Александър Димитров преди дебюта му срещу Турция Историята дава поводи за оптимизъм на Александър Димитров преди дебюта му срещу Турция
Чете се за: 03:25 мин.
Марин Петков: Трябва да дадем всичко от себе си, пък каквото сабя покаже Марин Петков: Трябва да дадем всичко от себе си, пък каквото сабя покаже
Чете се за: 00:45 мин.
Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт" Лъчезар Танев, Джанлука Палиука и Стефан Ботев в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов Винченцо Монтела: Мачът срещу България е доста ключов
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало? Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ