Монтела: След почивката реагирахме бързо

Италианецът остана доволен от изразителната победа над България.

Монтела
Селекционерът на Турция Винченцо Монтела очаквано остана доволен от победата с 6:1 над България в световна квалификация, която се игра пред близо 20 000 зрители в София. Ето какво каза италианският специалист секунди след мача пред камерата на БНТ.

„Първото полувреме беше трудно за нас, завършихме 1:1. Имаше някои неща, които не ми харесаха. Но, след почивката реагирахме много бързо, вкарахме ранен гол. Започнахме да печелим единоборствата. Само в рамките на 7-8 минути вкарахме голове. Беше важно, че вкарахме няколко гола за кратко време. Тези първи 10 минути на втората част показаха какво означаваме ние като отбор“, коментира треньорът.

Вижте цялото изказване на Монтела във видеото!

#Винченцо Монтела

