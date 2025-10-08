НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на първо четене изменения в Закона за предучилищното и училищното образование

Парламентът събра кворум от 151 народни представители и започна работа.

Депутатите ще обсъдят на първо четене изменения в Закона за предучилищното и училищното образование, предвижда проектопрограмата на парламента.

Единият законопроект е внесен от Министерския съвет, а другите два - от депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Промените на Министерския съвет предвиждат два нови вида езикова подкрепа за деца и ученици, които не владеят българския език в достатъчна степен; промяна в статута на математическите и природо-математическите гимназии в специализирани училища, с прием след четвърти и след седми клас.

В задължителните учебни часове се въвежда нов учебен предмет – „Добродетели и религии“, като се предлага да се изучава по избор като "Религия – православие", "Религия – ислям", или "Добродетели/етика", и по този учебен предмет няма да се пишат оценки, се посочва в мотивите към законопроекта.

Предвижда се и осигуряване на транспорт на деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от първи до 12 клас със специални образователни потребности, които пътуват ежедневно за обучение в друго населено място.

В законопроекта, внесен от Елисавета Белобрадова (ПП-ДБ) и група народни представители, се предлага държавата да следва стратегия за цифровизация и използване на изкуствен интелект в образованието за постигане на равен достъп до качествено образование. При намаляване на броя на децата в периодите на ученическите ваканции, детската градина може да организира сборни групи при спазване на изискванията за максимален брой на деца в група, определени чрез държавния образователен стандарт за финансиране на институциите, се посочва в законопроекта.

С промените, внесени от Николай Денков (ПП-ДБ) и от група народни представители, се предлага въвеждането на принцип на етично, безопасно и образователно насочено използване на изкуствения интелект в училищното образование. Предвижда се изучаването на религия с конфесионални характеристики да остане свободноизбираемо, като държавата следва да създаде условия и да подпомогне подготовката на преподаватели, информираността на родителите и възможностите за организиране на занятия към религиозни институции извън задължителната програма.

Предлага се и въвеждане на мандатност за длъжността "директор" на държавни и общински образователни институции с максимална продължителност от два последователни четиригодишни мандата.

В проектопрограмата за тази седмица е първото четене на изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесени от Министерския съвет, и второто четене на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предвижда се в четвъртък депутатите да разгледат на първо четене изменения в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете.

В проектопрограмата е още второто четене на промени в Закона за киберсигурност, първото четене на изменения в Закона за адвокатурата и в Закона за пазарите на финансови инструменти, и ратификации на международни документи.

В петък е предвиден редовен парламентарен контрол.