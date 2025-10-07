Новият предмет "Добродетели и религии" няма да стартира от учебната 2026/2027 г.

Новият предмет "Добродетели и религии" няма да стартира от учебната 2026 - 2027 година както беше предвидено, каза днес просветният министър Красимир Вълчев. Причините са, че промените в Закона за училищното образование ще се приемат най-вероятно чак в края на годината и няма време да се напишат и отпечатат учебници по предмета за догодина.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: "Законопроектът не е приет, предстои да бъде разгледан на първо четене в зала, това най-вероятно ще се случи утре. След това ще има срок между първо и второ четене, така че по-скоро очаквам към края на годината да бъде приет законопроекта. Ние сравнително бързо ще направим учебната програма и ще обучим учители, ще подготвим учителите в начален етап. Но това, което по-бавно се случва, е изработването на учебници, там имаме обявяване на процедури, имаме срокове, по които да се изготвят учебници, това прави малко невъзможно, прави невъзможно почти стартирането от учебната 2026 - 2027 г."