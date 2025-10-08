БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теменужка Петкова: Българинът не обеднява

Политика
Изплатени са с 3,684 млрд. лева повече пари за заплати през 2025 г. спрямо 2024 г.

Теменужка Петкова: Българинът не обеднява
Финансовият министър Теменужка Петкова отрече слуховете, че българинът обеднява и представи данни за доходността през 2025 г.

"Резултатите са достатъчно красноречиви, всякакви тези, свързани с това, че българските граждани обедняват, са неоснователни, неверни."

От началото на 2025 г. до сега разходи са персонал са изплатени в повече спрямо 2024 г. в размер на 3, 684 млрд. лева или това е ръст от 18,2%.

"Във функция "Образование" са изплатени в повече за 2025 г. спрямо 2024 г. разходи за заплати и други възнаграждения с 907 млн. лева."

В сферата на здравеопазването са изплатени в повече за тази година 98 млн. лева - ръст 8,2%. В отбраната - 633 млн. лева. В полиция, вътрешен ред и сигурност са изплатени в повече 1,280 млрд. лева като разходи за заплати и други възнаграждения. Социалните и здравно-осигурителните плащания са с 4,161 млрд. лева в повече, което е ръст от 12%. При пенсиите има ръст от 11% или изплатени са в повече разходи за пенсии - 2,428 млрд. лева. По отношение на капиталовите разходи има ръст около 2 млрд. лева.

