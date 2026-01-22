НА ЖИВО: Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец - 1:0, Мохамед Диоманде откри

Домакините бяха автори на първата по-опасна атака в този мач. В 9-та минута Юсеф Шермити бе изведен зад гърба на обраната на гостите и остана сам срещу Хендрик Бонман, който бе на мястото и отрази удара на нападателя.

Последва известно затишие, макар че и двата отбора търсиха първото попадение.

В 28-та минута гостите изпуснаха златна възможност да променят резултата. Ерик Биле изведе с пета Петър Станич сам срещу Джак Бътланд. Вратарят обаче не допусна колебания и спаси изстрела на сърбина.

Станич напомни за себе си и 3 минути по-късно, когато стреля от дистанция, а топката профуча покрай вратата, пазена от Бътланд.

Шотландците удариха първи в 33-та минута. Джейдън Мегома центрира в наказателното поле на гостуващия тим, а Биле не успя да изчисти топката, докато Диниш Алмейда се размина с нея. Тя се озова в Мохамед Диоманде, който отблизо наказа Бонман.

„Плюшените мечета“ поставиха силно начало и на второто полувреме. В 47-та минута Николас Раскин засече с глава, а топката отиде право в ръцете на Бонман. Секунди по-късно отново Раскин се отличи, този път с удар, който премина покрай вратата на германския страж.

Шермити напомни за себе си в 56-та минута, когато стреля, но Бонман не трепна и спаси. Вратарят трябваше да се намесва няколко секунди по-късно след пробив и шут на Мики Мур.

Разградчани надигнаха глава до известна степен в 58-та минута. Станич опита удар, оказал се слаб, за да попадне право в ръцете на Бтланд. 2 минути след това Кайо Видал се опита да преодолее стража с опасен удар, но последният се отчете със спасяване.

В 71-та минута отборът от Глазгоу стигна до бърза атака, при която Джеди Гасама надигра Сон и отправи светкавичен изстрел, който изпробва уменията на Бонман.

4 минути по-късно германецът спаси кожата на „орлите“. Финдли Къртис напредна и използва празно пространство, за да отправи прекрасен изстрел, но вратарят се справи и в тази ситуация.

Лудогорец подновява своето участие в основната фаза на Лига Европа. Действащият шампион в Първа лига ще има визита на Глазгоу Рейнджърс в мач от седмия кръг. Срещата ще стартира от 22:00 часа българско време и ще бъде изиграна на стадион „Айброкс“, а главен съдия е Манфредас Лукианчукас от Литва.

Ето и съставите на двата отбора:

РЕЙНДЖЪРС: 1. Бътланд, 3. Ааронс, 24. Джига, 37. Фернандес, 30. Мегома, 43. Раскин, 10. Диоманде, 23. Гасама, 11. Осгоорд, 47. Муур, 9. Шермити

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 3. Недялков, 24. Вердон, 4. Алмейда, 17. Сон, 14. Станич, 23. Дуарте, 30. Нареси, 77. Маркус, 11. Видал, 29. Биле