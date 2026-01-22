БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доналд Тръмп ще връчи трофея на победителя от Мондиал 2026

Това заяви Джани Инфантино.

Доналд Тръмп ще връчи трофея на победителя от Мондиал 2026
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от Световното първенство по футбол на победителя на 19 юли, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Без да назовава Търмп, Инфантино заяви на Световния икономически форум в Давос (Швейцария), че той и президентът на съ-домакините ще проведат церемонията по награждаване след финала в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Остава отворен въпроса дали мексиканският президент Клаудия Шейнбаум и канадският премиер Марк Карни също ще участват от името на другите две държави домакини, пише ДПА.

Инфантино и Тръмп са в приятелски отношения, а президентът на ФИФА награди Тръмп с наградата за мир на ФИФА по време на жребия за Световното първенство във Вашингтон на 5 декември.

Двамата също така дирижираха церемонията по награждаването на Световното клубно първенство през юли 2025-а в Ийст Ръдърфорд. Тръмп наруши традицията, когато първоначално остана на сцената за снимката с победителя Челси, преди да бъде изведен от сцената от Инфантино.

Държавните глави на страните-домакини традиционно участват в церемониите по награждаване на Световното първенство, включително руският президент Владимир Путин през 2018-а и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани през 2022-а.

