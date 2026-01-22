БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Бразилският халф ще сложи край на своя четиригодишен престой в състава на англичаните.

Каземиро си тръгва от Манчестър Юнайтед след края на сезона (ВИДЕО)
Слушай новината

Манчестър Юнайтед ще се лиши от услугите на една от своите основни фигури в края на настоящия сезон. Дните на бразилеца са преброени, тъй като неговият договор изтича, съобщиха официално от клуба. Така халфът е приключи своя четиригодишен престой при англичаните. На „Олд Трафорд“ той спечели Купата на Футболната асоциация и Купата на Английската лига.

Ще нося Манчестър Юнайтед със себе си през целия си живот“. От първия ден, в който излязох на този красив стадион, усетих страстта на Олд Трафорд и любовта, която сега споделям с нашите фенове към този специален клуб“, гласеше посланието на Каземиро.

33-годишният футболист се присъедини към Юнайтед от Реал Мадрид за 60 милиона долара през 2022 година, след като спечели три титли на Испания и пет Шампионски лиги. Той така и не успя да повтори най-добрите си представяния от Мадрид във Висшата лига, но отбеляза гол при триумфа на Юнайтед над Нюкасъл във финала за Купата на лигата през 2023 година. Досега е изиграл 146 мача и е отбелязал 21 гола за Юнайтед.

Каземиро не каза какви са плановете му след края на сезона, когато ще стане свободен агент. „Не е време да се сбогуваме; има още много спомени, които да създадем през следващите четири месеца“, каза той. „Все още имаме много за какво да се борим заедно; както винаги, изцяло ще се фокусирам върху това да дам всичко от себе си, за да помогна на нашия клуб да успее.

Юнайтед е пети в класирането и се стреми към квалификации за Шампионската лига през следващия сезон. Напускането на Каземиро идва в момент, когато 20-кратният шампион на Англия е в размисъл след неотдавнашното напускане на старши треньора Рубен Аморим. Португалецът беше вторият мениджър, уволнен по време на престоя на Каземиро на "Олд Трафорд".

Бившият играч Майкъл Карик е назначен за старши треньор до края на сезона.

#Висша лига 2025/26 #ФК Манчестър Юнайтед #Каземиро

