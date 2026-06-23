НА ЖИВО: Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета

Регионалният министър Иван Шишков представя екипа си.

Иван Шишков, регионален министър: „Аз съм архитект Иван Шишков. Началник кабинета Юлия Ивкова, Поли Зарева - зам.-министър, Десислава Георгиева - зам.-министър, Павлета Павловска - зам.-министър. Инженер Александър Тодоров - шеф на АПИ, Диляна Панайотова - ДНСК. Георги Георгиев е шеф на кадастъра. Европейските средства продължават да ни притесняват.“

Темата за европейското финансиране коментира заместник-министърът Десислава Георгиева:

Десислава Георгиева, зам.-министър: „В рамките на програмния период имаше сериозно увеличение на бюджета именно като сигнал от Европейската комисия за важността на тези инвестиции. Така че в този програмен период управляваме близо 3,3 млрд. евро в рамките на тази програма. За съжаление ние като екип установяваме сериозно забавяне на това изпълнение, което поставя под риск средствата от европейските фондове да достигнат до българските граждани по регионите. Намираме се в петата година от изпълнението на програмата, а имаме едва 56% договорен ресурс и още по-нисък процент на разплащания – около 14%. Сами виждате цифрите говорят достатъчно ясно. Това означава сериозно забавяне още на етап стартиране на програмата, обявяване на процедури и сключване на договори. Договорите, които вече са сключени и се изпълняват, също са в много ранна фаза на изпълнение. Поради това рискът от загуба на средства по програмата в момента е близо половин милиард евро. Причината е, че няма достатъчно разходи, които да бъдат заявени пред Европейската комисия. Това не се дължи на невъзможността на българските бенефициенти да усвояват средства. Напротив – те вече са достатъчно опитни, имат добри идеи и реализират добри идеи. Проблемът е, че процедурите се движат бавно и сме изправени пред риск от загуба на значителен ресурс. Нашият екип още от първия ден започна да работи активно по ограничаването на този риск и подготвя два пакета от мерки, с които да адресираме риска. Първият пакет от мерки мога да споделя, че днес получихме положително решение и подкрепа от Комитета за наблюдение, което ни дава зелена светлина да предложим ново изменение на програмата пред Европейската комисия и по този начин да спасим близо половината от застрашения ресурс. Изменението е свързано най-вече с промяна на начина на отчитане между държавата и Европейската комисия чрез т.нар. метод финансиране, основан на резултати. Това не засяга съществуващите процедури, а променя единствено начина на докладване пред Европейската комисия, което ни дава възможност значително по-бързо да заявяваме разходи и да получаваме плащания от Европейската комисия. С тази положителна стъпка смятаме, че сме на прав път и поне половината от риска ще бъде покрит. Освен това, с подкрепата на Европейската комисия ще създадем нов финансов инструмент по линия на Фонда за справедлив преход, който също ще подпомогне усвояването на средствата. На тази база намалихме риска до 276 милиона евро към днешна дата. В частност анализираме текущата инвестиционна програма за общините, както и други проекти, които се финансират от националния бюджет или от други източници. По този начин идентифицираме зрели проекти, които могат да генерират разходи и да бъдат приключени в необходимите срокове, като бъдат прехвърлени към програмата и получат европейско финансиране. Така ще облекчим държавния бюджет и ще подпомогнем изпълнението на финансовите цели на Програмата за развитие на регионите. В момента водим разговори с местните власти и бенефициентите по проектите и подготвяме следващите стъпки, които ще бъдат формализирани с решение на Министерския съвет за прехвърляне на проекти по програмата.“

Служебният кабинет стартира вътрешен одит, който приключи съвсем скоро и действително се потвърждават пороци в методиката за оценка, субективни критерий, които не позволяват осигуряването на равно третиране на кандидатите в процедурите. Също така и неправилното прилагане на критериите за оценка. Тя допълни още, че Европейската комисия е била категорична, че средствата от Европейския съюз не могат да бъдат насочени към такъв тип процедура.

Регионалният министър коментира и пътната инфраструктура в България. Той подчерта, че на картата на България липсват страшно много трасета, които всички си представяме, че трябва да бъдат изградени.