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НА ЖИВО: Изявления след срещата на Румен Радев и Андрей Бабиш

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Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш е на официална визита у нас

живо изявления срещата премиера радев чешкия колега
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш е на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев.

Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

След срещата си двамата дават изявления:

Румен Радев посрещна чешкия си колега с официална церемония на площад "Св. Александър Невски". По-късно двамата разговаряха "на четири очи" в Министерския съвет. В рамките на визитата Радев и Бабиш да открият и българо-чешки бизнес форум в София. В присъствието им ще бъдат подписани и двустранни документи.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#премиера Румен Радев #Андрей Бабиш #Чехия

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