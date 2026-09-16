НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промените в Закона за Търговския регистър

Първо редовно заседание на Народното събрание за тази седмица.

Депутатите ще гласуват законопроектът за промените в Закона за Търговския регистър. Според измененията превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от Агенцията по вписванията.

Народните представители ще разгледат на първо четене и промените в Закона за чужденците.

Предстои да гласуват и окончателните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Депутатите ще разгледат и промените в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.