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НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промените в Закона за Търговския регистър

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Снимка: БТА/Архив
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Първо редовно заседание на Народното събрание за тази седмица.

Депутатите ще гласуват законопроектът за промените в Закона за Търговския регистър. Според измененията превалутирането на капитала на фирмите трябва да се извърши служебно от Агенцията по вписванията.

Народните представители ще разгледат на първо четене и промените в Закона за чужденците.

Предстои да гласуват и окончателните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Депутатите ще разгледат и промените в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

#52-ро Народно събрание #заседание на парламента #търговски регистър

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