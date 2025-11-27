НА ЖИВО: Лудогорец - Селта 0:0

Лудогорец ще се опита да си стъпи на краката и в Лига Европа. След като записа победа преди дни в Първа лига от доста време насам, сега съставът на Пер-Матиас Хьогмо се цели да стори това и във втория по сила турнир на Стария континент. Действащите шампиони в родния елит имат сериозно изпитание в лицето на Селта Виго в мач от петия кръг.

Стартови състави:

Лудогорец (4-3-3): 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков (К), 23. Дуарте, 30. Нареси, 82. Йорданов, 20. Камара, 14. Станич, 11. Видал

Селта Виго (3-4-3): 1. Вийяр (К), 12. Фернандес, 29. Лаго, 21. Ристич, 3. Мингеса, 14. Родригес, 6. Мориба, 28. Аркос, 9. Жутгла, 7. Иглесиас, 39. Ел-Абделалуи

Разградчани са в серия от три поредни загуби на европейска сцена, като преклониха глава последователно срещу Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош, което им отрежда незавидното 30-то място във временното класиране с 3 точки. „Орлите“ показаха добра игра и в четирите си мача, но успяха да спечелят само на старта, когато победиха Малмьо. Сега обаче са с нов треньор и се очаква това да окаже положително влияние.

От своя страна Селта пристига в Разград в добро настроение. Испанците спечелиха последните си три срещи в надпреварата, като отказаха ПАОК, Ница и Динамо Загреб. Участникът в Ла Лига заема деветата позиция с девет точки.

Лудогорец и Селта не са се срещали досега в европейските клубни турнири. „Зелените“ от Разград имат своите сблъсъци с испански тимове, но не и с галисийци. Селта е един от познатите испански тимове у нас заради неколцината българи минали през „Балаидос“ – Любослав Пенев, Петър Занев и Владимир Манчев като футболисти, както и Христо Стоичков като треньор.