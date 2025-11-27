БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:52 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

НА ЖИВО: Лудогорец - Селта 0:0

Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
ПФК Лудогорец
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец ще се опита да си стъпи на краката и в Лига Европа. След като записа победа преди дни в Първа лига от доста време насам, сега съставът на Пер-Матиас Хьогмо се цели да стори това и във втория по сила турнир на Стария континент. Действащите шампиони в родния елит имат сериозно изпитание в лицето на Селта Виго в мач от петия кръг.

Стартови състави:

Лудогорец (4-3-3): 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков (К), 23. Дуарте, 30. Нареси, 82. Йорданов, 20. Камара, 14. Станич, 11. Видал

Селта Виго (3-4-3): 1. Вийяр (К), 12. Фернандес, 29. Лаго, 21. Ристич, 3. Мингеса, 14. Родригес, 6. Мориба, 28. Аркос, 9. Жутгла, 7. Иглесиас, 39. Ел-Абделалуи

Разградчани са в серия от три поредни загуби на европейска сцена, като преклониха глава последователно срещу Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош, което им отрежда незавидното 30-то място във временното класиране с 3 точки. „Орлите“ показаха добра игра и в четирите си мача, но успяха да спечелят само на старта, когато победиха Малмьо. Сега обаче са с нов треньор и се очаква това да окаже положително влияние.

От своя страна Селта пристига в Разград в добро настроение. Испанците спечелиха последните си три срещи в надпреварата, като отказаха ПАОК, Ница и Динамо Загреб. Участникът в Ла Лига заема деветата позиция с девет точки.

Лудогорец и Селта не са се срещали досега в европейските клубни турнири. „Зелените“ от Разград имат своите сблъсъци с испански тимове, но не и с галисийци. Селта е един от познатите испански тимове у нас заради неколцината българи минали през „Балаидос“ – Любослав Пенев, Петър Занев и Владимир Манчев като футболисти, както и Христо Стоичков като треньор.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Селта Виго #ПФК Лудогорец

Product image
