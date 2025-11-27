Ливърпул не иска да се разделя със Слот

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот ще остане на поста си, според Daily Mail. Ръководството на клуба подкрепя нидерландеца и няма планове да го уволнява. Мърсисайдци са претърпели девет загуби в последните си 12 мача във всички състезания.

След 12 кръга от Висшата лига, Ливърпул има 18 точки и е 12-и в таблицата. В общото класиране на Шампионската лига клубът е 13-и с 9 пункта след 5 срещи.

Следващият мач на Ливърпул е гостуване на Уест Хем в 13-ия кръг на Висшата лига на 30 ноември.