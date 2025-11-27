БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 03:05 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Арне Слот: Без значение колко е трудно, трябва да се борим заедно

Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Мениджърът на Ливърпул отказа да сочи с пръст отделни играчи за настоящото положение.

арне слот емоциите разочароващи
Снимка: БТА
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че отборът му ще се бори да се измъкне от най-лошата серия от резултати на клуба от 71 години и отказа да сочи с пръст отделни играчи за настоящото положение.

Настоящият шампион на Висшата лига ще гостува на Уест Хем в неделя, след като загуби девет от последните си 12 мача във всички състезания и защитата на титлата му е в руини.

Нидерландецът призна, че не е спал много добре след домакинската загуба с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига в сряда, но обеща да промени нещата.

„Нашите стандарти, имам предвид отбора, не са на стандартите, с които сме свикнали и които искаме. Миналия сезон, когато се справихме наистина добре, имаше много фокус върху определени личности и винаги казвах, че трябва да става въпрос за отбора, а отборът кара отделните играчи да изглеждат много добре.

И ако се случва обратното, трябва да погледнем и отбора и отделните играчи. За мен това е важно“, заяви Слот на пресконференция.

Спадът в Ливърпул доведе до въпроси за бъдещето му, но специалистът казва, че разговорите със собствениците на клуба са същите, каквито са били, откакто е пристигнал преди 18 месеца. „Опитваш се да намериш отговора на това, което е необходимо, за да спечелиш футболен мач. И да, в крайна сметка става въпрос за това да правиш това, което представлява този клуб, а именно да продължаваш да се бориш.“

„Без значение колко е трудно, трябва да се борим заедно. Винаги има натиск. Но имаше много натиск и миналия сезон, за да спечелим лигата. Сега е под различен вид, защото загубихме толкова много мачове, повече, отколкото аз или клуб като този сме свикнали“, добави той.

Слот каза, че вратарят Алисон е на разположение, след като пропусна загубата срещу ПСВ, докато Флориан Виртц може да тренира в събота, което значи че ще е в групата.

Арне Слот също така се надява, че Юго Екитике ще бъде добре, след като напусна терена в сряда с контузия в гърба.

