Арне Слот: Без значение колко е трудно, трябва да се борим заедно

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че отборът му ще се бори да се измъкне от най-лошата серия от резултати на клуба от 71 години и отказа да сочи с пръст отделни играчи за настоящото положение.

Настоящият шампион на Висшата лига ще гостува на Уест Хем в неделя, след като загуби девет от последните си 12 мача във всички състезания и защитата на титлата му е в руини.

Нидерландецът призна, че не е спал много добре след домакинската загуба с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига в сряда, но обеща да промени нещата.

„Нашите стандарти, имам предвид отбора, не са на стандартите, с които сме свикнали и които искаме. Миналия сезон, когато се справихме наистина добре, имаше много фокус върху определени личности и винаги казвах, че трябва да става въпрос за отбора, а отборът кара отделните играчи да изглеждат много добре. И ако се случва обратното, трябва да погледнем и отбора и отделните играчи. За мен това е важно“, заяви Слот на пресконференция.

Спадът в Ливърпул доведе до въпроси за бъдещето му, но специалистът казва, че разговорите със собствениците на клуба са същите, каквито са били, откакто е пристигнал преди 18 месеца. „Опитваш се да намериш отговора на това, което е необходимо, за да спечелиш футболен мач. И да, в крайна сметка става въпрос за това да правиш това, което представлява този клуб, а именно да продължаваш да се бориш.“

„Без значение колко е трудно, трябва да се борим заедно. Винаги има натиск. Но имаше много натиск и миналия сезон, за да спечелим лигата. Сега е под различен вид, защото загубихме толкова много мачове, повече, отколкото аз или клуб като този сме свикнали“, добави той.

Слот каза, че вратарят Алисон е на разположение, след като пропусна загубата срещу ПСВ, докато Флориан Виртц може да тренира в събота, което значи че ще е в групата.

Арне Слот също така се надява, че Юго Екитике ще бъде добре, след като напусна терена в сряда с контузия в гърба.