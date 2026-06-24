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НА ЖИВО: Министерският съвет се събира на редовно заседание
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10:02, 24.06.2026
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
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Снимка: БТА
Министерският съвет се събира на редовно заседание.
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#премиерът Румен Радев
#Министерски съвет
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