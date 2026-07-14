НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания 0:2

Франция и Испания играят при резултат 0:2 в първия полуфинален сблъсък от Мондиал 2026 на стадион "Далас Стейдиъм". Микел Оярсабал откри след точно изпълена дузпа в 22-рата минута, а преднината бе удвоена от Педро Поро в 58-ата минута. Победителят ще спори на финалния двубой с триумфиралия от утрешния мач между Англия и Аржентина.

Испания влезе по-активно в двубоя и още в първите минути наложи контрол върху топката, опитвайки се да изгражда постепенно атаките си.

Въпреки сериозното териториално предимство на испанците, първата по-опасна ситуация бе пред тяхната врата. Франция организира бърза контраатака, при която Брадли Баркола проби по левия фланг, преодоля Педро Поро и опита остро центриране към наказателното поле. Пау Кубарси обаче се намеси решително и пресече подаването, а след последвалия ъглов удар Аймерик Лапорт изчисти топката далеч от опасната зона.

Испания продължи да владее повече топката, но Франция остана опасна на контраатака. В 16-ата минута Килиан Мбапе се откъсна към вратата, но Педро Поро прочете отлично ситуацията и предотврати чисто положение.

Малко по-рано Адриен Рабио получи жълт картон за нарушение срещу Дани Олмо, а последвалият пряк свободен удар на Алекс Баена срещна стената.

В 20-ата минута Испания получи дузпа. Люка Дин закъсня и повали Ламин Ямал в наказателното поле, а съдията Иван Бартон веднага посочи бялата точка. Голмайсторът на "Ла Фурия Роха" Микел Оярсабал застана зад топката, а изпълнението му в десния ъгъл не остави шанс на Менян.

След попадението Испания продължи да контролира темпото, докато Франция изпитваше сериозни затруднения в средата на терена. "Петлите" трудно задържаха топката, а испанците бързо си я връщаха след всяка загубена атака. Дани Олмо опита удар от дистанция, но стреля високо над вратата.

В 28-ата минута Килиан Мбапе поиска нарушение след единоборство с Пау Кубарси, но съдията остана безмълвен. Малко след това Франция понесе нов удар, след като Уилям Салиба получи проблем в гърба и се наложи да бъде заменен.

Най-чистото положение след гола дойде в 38-ата минута. Испанците разиграха блестящо в тесни пространства, а Ламин Ямал и Дани Олмо комбинираха отлично. В последния момент обаче Дайо Упамекано се намеси решаващо и предотврати второ попадение, което можеше да се превърне в един от най-красивите голове на турнира.

След почивката Дидие Дешан направи първата си промяна, като извади получил жълт картон Адриен Рабио и пусна в игра Ману Коне с надеждата да внесе повече динамика и сигурност в халфовата линия.

Испания продължи да играе предпазливо, опитвайки се да контролира темпото и да не допуска рискове. В 52-ата минута Оярсабал реши да стреля от трудна позиция, но прати топката високо над вратата, въпреки че Марк Кукурея беше на далеч по-добра позиция и очакваше подаване.

В същото време Франция продължаваше да изпитва сериозни трудности в атака. Килиан Мбапе оставаше изолиран, като през първата част беше докоснал топката в наказателното поле на Испания едва два пъти - показател за добре организираната защита на "Ла Фурия".

В 55-ата минута Баркола стигна до добра възможност, но бе спрян от отличната намеса на Педро Поро и Унай Симон. Малко след това Дидие Дешан потърси промяна в атака, заменяйки Баркола с Дезире Дуе.

Натискът на Испания даде резултат в 58-ата минута. След поредна отлично разиграна комбинация Дани Олмо изведе Педро Поро зад отбраната. Въпреки намесата на Дайо Упамекано, десният бек запази самообладание, преодоля Майк Менян и с прецизен удар удвои аванса на испанците за 2:0.

Испания продължи да контролира напълно случващото се на терена и дори бе близо до трети гол. В 61-ата минута Ламин Ямал завърши блестяща атака с прецизен удар във вратата, но попадението правилно бе отменено заради засада.

Постепенно французите опитаха да натиснат. Килиан Мбапе спечели корнер след рикошет в Кукурея, а центрирането на Дин впоследствие бе уловено без проблеми от Симон.

Испанците дори можеха да стигнат до трети гол. Феран Торес се озова на отлична позиция след центриране, но ударът му с глава премина покрай вратата.

Франция най-сетне отправи първия си точен удар чак в 82-ата минута, но Дезире Дуе не успя да се възползва от грешка на Унай Симон и пропиля най-добрата възможност за своя тим.

В последните минути Ламин Ямал падна в наказателното поле след единоборство с Тео Ернандес, но съдията прецени, че няма основания да отсъди дузпа. Испания спокойно доигра срещата и запази аванса си до последния съдийски сигнал.

СЪСТАВИ:

Франция: 16. Майк Менян - 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин - 8. Орелиен Чуамени, 14. Адриен Рабио - 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 12. Брадли Баркола - 10. Килиан Мбапе (к)

Резерви: 1. Брайс Самба, 23. Робин Рисе; 2. Мало Густо, 15. Ибрахима Конате, 19. Тео Ернандес, 21. Люка Ернандес, 26. Максенс Лакроа, 6. Ману Коне, 13. Нголо Канте, 18. Уорън Заир-Емери, 24. Раян Шерки, 25. Магнес Аклиуш, 9. Маркус Тюрам, 20. Дезире Дуе, 22. Жан-Филип Матета

Селекционер: Дидие Дешан

Испания: 23. Унай Симон - 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея - , 16. Родри (к), 8. Фабиан Руис, 10. Дани Олмо - 19. Ламин Ямал, 15. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал

Резерви: Давид Рая, 13. Жоан Гарсия, 2. Марк Пубил, 3. Алекс Грималдо, 4. Ерик Гарсия, 5. Маркос Йоренте, 6. Микел Мерино, 9. Гави, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 7. Феран Торес, 11. Йереми Пино, 17. Нико Уилямс, 25. Виктор Муньос, 26. Борха Иглесиас

Селекционер: Луис де ла Фуенте

Стадион: "Далас Стейдиъм“

Съдия: Иван Бартон (Салвадор)