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НА ЖИВО: Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете влизат за първо гласуване в пленарната зала

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Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете влизат за първо гласуване в пленарната зала на парламента. Изменията целят прилагане на европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества.

С текстовете се въвежда изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, с и без изпълнителни.

Депутатите ще гласуват и промените в Закона за висшето образование. Те предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост таксите на вече приетите студенти, няма да се повишават с повече от 20 на сто.

#равнопоставеност на мъжете и жените #Парламент

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