Министерски съвет ще обсъди план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на президентските избори

МС се събира на заседание. То ще започне в 10 часа, а в дневния ред са включени 41 точки.

Сред тях е проект на Постановление за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент. Кабинетът ще одобри и предложение до НС за ратифициране със закон на промяна към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката и Lockheed Martin относно Програма за индустриално сътрудничество за изтребителите F-16 Block 70.

Министрите ще одобрят още допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изпълнение на дейности по национални програми, както и ще бъдат определени представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.