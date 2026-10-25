Националът Тонислав Йорданов се разписа за Кишварда в двубой от 11-ия кръг на унгарското футболно първенство

Тонислав Йорданов се разписа за своя клубен отбор Кишварда при равенството - 1:1, като гости на Залаегерсег в двубой от 11-ия кръг на унгарското футболно първенство.

Домакините поведоха в 58-ата минута чрез Емин Куйович, но Йорданов реализира за 1:1 в 71-ата минута.

Българският национал бе титуляр за Кишварда и остана на терена до 81-ата минута, когато беше заменен от Теслим Балогун.

Равенството бе трето поредни за Тонислав Йорданов и съотборниците му, които са в серия от четири мача без победа в шампионата, като заемат девето място във временното класиране с 12 точки.

В следващия кръг от първенството на Унгария тимът на Кишварда ще гостува на Хонвед на 31 октомври, а три дни по-рано - на 28 октомври излиза срещу МФК Печ в двубой 1/16-финалите на турнира за Купата на страната.