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Националът Тонислав Йорданов се разписа за Кишварда в двубой от 11-ия кръг на унгарското футболно първенство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Българинът реализира за 1:1 в 71-ата минута.

Тонислав Йорданов
Снимка: startphoto.bg АРХИВ
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Тонислав Йорданов се разписа за своя клубен отбор Кишварда при равенството - 1:1, като гости на Залаегерсег в двубой от 11-ия кръг на унгарското футболно първенство.

Домакините поведоха в 58-ата минута чрез Емин Куйович, но Йорданов реализира за 1:1 в 71-ата минута.

Българският национал бе титуляр за Кишварда и остана на терена до 81-ата минута, когато беше заменен от Теслим Балогун.

Равенството бе трето поредни за Тонислав Йорданов и съотборниците му, които са в серия от четири мача без победа в шампионата, като заемат девето място във временното класиране с 12 точки.

В следващия кръг от първенството на Унгария тимът на Кишварда ще гостува на Хонвед на 31 октомври, а три дни по-рано - на 28 октомври излиза срещу МФК Печ в двубой 1/16-финалите на турнира за Купата на страната.

#ФК Кишварда #Тонислав Йорданов

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