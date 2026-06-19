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Националите на България за Купа „Дейвис" ще участват на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив

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Спорт
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Надпреварата започва в неделя на кортовете на ТК „Локомотив"

Националите на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров, Илиян Радулов, Александър Василев, Александър Донски и Янаки Милев ще поведат българското участие на турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата стартира тази неделя на кортовете на ТК „Локомотив". В 9:30 часа ще се състои официалното откриване на турнира, а веднага след това ще започнат срещите от квалификациите.

Пьотр Нестеров и Димитър Кузманов си осигуриха място директно в основната схема по ранкинг, а с „уайлд кард" от Българската федерация по тенис ще участват Илиян Радулов, Александър Василев и Янаки Милев.

За квалификациите по ранкинг се класира Анас Маздрашки, а „уайлд кард" от БФТ получиха още Александър Донски, Димитър Кисимов, Виктор Марков и Александър Толев.

Седем българи ще участват и в турнира на двойки. По ранкинг място в схемата имат Александър Донски, Янаки Милев и Пьотр Нестеров, а с „уайлд кард" ще играят Илиян Радулов, Александър Василев, Антъни Генов и Алекс Генчев.

Входът за всички срещи е свободен.

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