Те продължават подготовката си в София за световното първенство в Париж.

Националите по бадминтон приключиха лагера си в Албена
Снимка: БФбадминтон
Слушай новината

Националите по бадминтон приключиха лагера в Албена, който беше част от подготовката на част от състезателите за Световното първенство в Париж. 12 дни те се подготвяха с много емоции, по-голямо физическо натоварване и обиграване с различни спаринг партньори.

Тази година в лагера се включиха представители от Франция, Гърция, Израел, Италия, Алжир, Швейцария, Финландия, Индонезия, Сърбия. Мъжете и жените тренираха основно за предстоящото Световно първенство, а на лагера бяха и част от състезателите при юношите и девойките, които трупаха опит и се мотивираха от по-големите да тренират интензивно и качествено.

Главен треньор беше Петя Неделчева-Хранова, но още петима специалисти помагаха в тренировъчния процес. Сестри Стоеви бяха главните фигури, както и националните състезатели на останалите страни, класирани за Световното първенство.

Следващата част от подготовката продължава в София от 15 до 22 август, а на 23 националните състезатели пътуват за френската столица Париж.

