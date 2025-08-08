БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с...
Чете се за: 05:37 мин.
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с...
Чете се за: 00:50 мин.
Игра с пиратки е причинила пожара в Шуменското плато,...
Чете се за: 02:12 мин.
От днес цените на всички стоки и услуги трябва да са...
Чете се за: 01:07 мин.
"Не мисля, че животът ми струва 10 000 лв.":
Чете се за: 01:47 мин.

Националите по баскетбол до 16 г. претърпяха второ поражение на ЕвроБаскет

Спорт
На 11 август "лъвовете" ще се изправят срещу отбора на Унгария.

националите баскетбол претърпяха второ поражение евробаскет
Снимка: БФ баскетбол
Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години претърпя второ поредно поражение на европейското първенство в дивизия "Б", което се провежда в Скопие, Република Северна Македония. Тимът, воден от селекционера Милен Дудев, загуби от Белгия с 52:109 във втория си мач от група "D".

"Лъвовете" вече са с баланс 0-2. На 11 август, понеделник, от 12:00 часа те ще се изправят срещу отбора на Унгария.

Белгийците направиха повече асистенции в днешната среща - 20 срещу 6 завършващи подавания за българските национали. Освен това, съперникът бе по-точен и при стрелбата от тройката - 13/24 срещу 5/18 за България.

Калоян Марчев реализира 13 точки, а Георги Димов се отчете с 10 точки.

За състава на Белгия Арън Ембо и Том Касонго отбелязаха по 21.

#Европейско първенство по баскетбол за момчета до 16 години в Скопие, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол за юноши до 16 години

