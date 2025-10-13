Националите по таекуондо на лагер в Китай преди световното първенство

Националният отбор по олимпийско таекуондо на България провежда двуседмичен лагер в Сузоу, Китай, който е част от подготовката за предстоящото световно първенство за мъже и жени.



Надпреварата стартира на 23 октомври в град Уси, Китай.



Условията, които са предоставени от домакините са на изключително високо ниво, с всички най-модерни технологии. Заедно с нашите таекуондисти тренира и националният отбор на Тунис, а от днес към тях ще се присъединят и отборите на Йордания, Саудитска Арабия и Великобритания.

Ето всички състезатели, които ще представят България: Александра Георгиева (49 кг), Християн Георгиев (54 кг), Стефан Стаменов (68 кг), Митко Джорджев (80 кг), Калина Бояджиева (73 кг).

Треньорски състав: Фарзад Золгхадри, старши треньор, Пламен Трански, треньор, Санг Хюн Парк, мениджър на отбора