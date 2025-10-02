Националите се събират за световните квалификации

Българският национален отбор по футбол започва лагер в Правец на 5 октомври, за да се подготви за световните квалификации – срещу Турция в София (11 октомври, 21:45 ч.) и срещу Испания във Валядолид (14 октомври, 20:45 ч. местно време).

— На 6 октомври селекционерът Александър Димитров и двама играчи ще дадат пресконференция в Правец, а след това стартира и първата тренировка (15 минути открити за медии).

— На 10 октомври Турция ще говори пред журналисти в зала „Родина“, но няма да тренира в София. България ще даде своята пресконференция същия ден в 20:30 ч., а в 21:00 ч. ще проведе официална тренировка на „Васил Левски“.

— Отборът заминава за Испания на 13 октомври сутринта. Вечерта ще има медийна изява и тренировка във Валядолид.

Националите се връщат в София на 15 октомври следобед.