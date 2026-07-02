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Националките до 18 години започнаха подготовка за Евробаскет 2026

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Шампионатът ще се проведе в Тулча (Румъния) от 31 юли до 9 август

габриела коцева предаването съм
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Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години започна подготовката си за предстоящото европейското първенство в дивизия В. Шампионатът в тази възраст ще се проведе в Тулча (Румъния) от 31 юли до 9 август.

Селекцията на Лилия Георгиева тренира в Ботевград, където ще премине голяма част от подготовката.

Към състава на 18-годишните националки на по-късен етап ще се присъединят Силвия Миленова, Фатме Кичукова и Лидия Йохан Сиверио, които имат ангажименти към националния отбор на България за жени до 20 години. За този тим предстои европейско първенство в Дивизия Б, което ще бъде в Самоков от 4 до 12 юли.

В щаба на старши треньора Лилия Георгиева това лято влизат Даниел Петров (помощник-треньор) и Калоян Чернев (кондиционен треньор).

За девойките са предвидени контроли срещу Република Северна Македония на 11 и 12 юли, както и проверки срещу Гърция на 18-ти и срещу Сърбия на 19-ти в южната ни съседка. След това отборът на България ще продължи лагера си в Русе, където ще проведе контроли и срещу националния отбор на България за момичета до 16 години.

"Събирането на отбора за този лагер премина много лесно. Всички момичета откликнаха с желание и не срещнахме затруднения при организацията, което е показателно за добрата атмосфера и мотивацията в отбора. Въпреки че тази година няма да можем да разчитаме на две от основните състезателки от миналогодишния състав Катрина Бозова и Девора Тенева, които се възстановяват от контузии, тимът остава мотивиран. Вярвам в момичетата, които са тук, защото те работят с огромно желание и отговорност. Атмосферата в отбора е положителна", коментира Лилия Георгиева за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

На европейското първенство за девойки до 18 години в дивизия В тимът на България попадна в група B, заедно с тимовете на Израел, Норвегия, Украйна и Швейцария. Националките започват с мач срещу Украйна на 1 август. Ден по-късно българките ще срещнат Израел, а на 4-ти ще спорят с Швейцария, преди на 5 август да излязат срещу Норвегия.

Списък на селектираните състезателки:

1. Габриела Коцева - Шампион
2. Валерия Стойчева - Шампион
3. Кармен Георгиева - Шампион
4. Алекса Петрова - Локомотив
5. Катрин Коева - Локомотив
6. Виктория Зелкова - Локомотив
7. Елица Георгиева - Локомотив
8. Никол Борисова - Септември
9. Деница Тенева - Септември
10. Деяна Станиславова - Витербо (Италия)
11. Ивайла Бакалова - Берое
12. Александра Атанасова - Италия
13. Силвия Миленова - Септември
14. Фатме Кичукова - Шампион
15. Лидия Йохан Сиверио-Aдерева Тенерифе (Испания)

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