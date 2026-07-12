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Националките по баскетбол до 18 г. добавиха нова победа на сметката си в контролите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Българките отново отказаха Северна Македония.

Националките по баскетбол до 18 г. добавиха нова победа на сметката си в контролите
Снимка: БФБ
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Българският национален отбор по баскетбол за девойки до 18 години постигна втора поредна победа в хода на подготовката си за европейското първенство в Тулча, Дивизия Б. Момичетата на Лилия Георгиева надиграха Северна Македония и във втората проверка, този път със 77:56 в Ботевград.

Само преди ден българките отново спечелиха, побеждавайки северномакедонките с 64:58 на родна земя. Така младите „лъвици“ остават перфектни в контролите с два успеха.

За българския тим предстоят контроли срещу Гърция и Сърбия на 18 и 19 юли в южната ни съседка.

Домакините не се забавиха с овладяването на инициативата и след 10 минути игра се радваха на двуцифрена разлика, която бе 16 точки. През втората част българките продължиха да трупат разлика и тя надхвърли 20-те точки. През второто полувреме ситуацията не се промени и това бе всичко.

#Национален отбор на Северна Македония по баскетбол за девойки до 18 години #Български национален отбор по баскетбол за девойки до 18 години

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