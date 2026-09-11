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Националната служба за охрана отбеляза тържествено 147 години от създаването си

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Да се закичиш с титлата „пазител на българската държавност“ е най-висока чест, доверие и отговорност, отбеляза началникът на НСО

националната служба охрана отбеляза тържествено 147 години създаването
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Да се закичиш с титлата „пазител на българската държавност“ е най-висока чест, доверие и отговорност. Това признание и гласуваното ни най-високо доверие ще продължим да отстояваме последователно, по буквата на закона и без никакви компромиси. Това заяви началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев в обръщение по повод 147-годишнината от полагане основите на държавната охранителна служба на България.

На тържествената церемония в София по случай професионалния празник на НСО присъстваха президентът на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, Негово Светейшество Даниил, Патриарх Български и Митрополит Софийски, заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, президентът (1997 - 2002 г.) Петър Стоянов, ръководители на структури от системата за защита на националната сигурност и службите за обществен ред на България, офицери, сержанти и служители на НСО, ветерани.

По случай празника на Националната служба за охрана Негово Светейшество българският Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за здраве и благоденствие на служителите.

В приветствието си началникът на НСО се обърна към най-младите служители на службата и изрази очакване към обновения сержантски и офицерски състав на НСО да оправдава всеки ден възложеното му доверие.

„Това става с много работа, с подготовка и с много лични компромиси. Трябва да сте готови на още лишения, на още дисциплина и на още по-големи усилия. Защото хладнокръвието и трезвата преценка, която нашите служители трябваше многократно да проявяват през изминалата година, са професионални качества, които се изграждат с години“, подчерта генерал-майор Емил Тонев.

Началникът на НСО изрази признателност към служителите за тяхната достойна служба.

„Някои от вас спасиха човешки живот, някои се отличиха при изпълнение на важни служебни задачи. Но всички показахте високи професионални качества. По правило, тези постижения остават встрани от общественото внимание, но в гласуваното ви доверие и в признателността за добре свършената работа се надявам да намирате полагащото ви се удовлетворение“, обърна се началникът на НСО към състава на службата.

Снимки: НСО

#147 години НСО #НСО

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