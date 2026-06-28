Националният отбор на България по баскетбол за младежи до 20 г. победи Република Северна Македония в контрола

Националният отбор на България по баскетбол за младежи до 20 години постигна победа в контрола, която се проведе в зала “Общинска” в Стара Загора. Отборът на Тодор Тодоров се наложи над Република Северна Македония с 89:71.

Преди ден националите до 20 години загубиха от същия съперник с 86:95 отново в Стара Загора.

Следващите проверки за българските баскетболисти ще бъдат на 3 и 4 юли срещу Косово.

20-годишните играчи се подготвят за европейското първенство, Дивизия Б, което ще бъде от 10 до 19 юли в Братислава (Словакия). Съперници на тима в групата ще бъдат Унгария, Албания, Нидерландия и Дания.