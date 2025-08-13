Националният отбор по бокс за младежи продължава своята подготовка на силен турнир в Сараево

България ще вземе участие на силния международен турнир „Мустафа Талиджан“. Надпреварата за младежи ще се проведе от 13 до 17 август в столицата на Босна и Херцеговина – Сараево. Конкуренцията ще бъде изключително сериозна, като на ринга ще се качат боксьори от 20 държави.

Отборът ще бъде воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов, а на ринга ще се качат обещаващи млади таланти като Джан Фикрет, Октай Назифов, Ангел Димитров, Владимир Давидов, Николай Иванов и Роселин Бачевски.