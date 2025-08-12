Националният отбор по спортна аеробика пристигна в Ченджу, Китай, където ще вземе участие в Световните игри. Страната ни ще бъде представена от състезателите Антонио Папазов, Борислава Иванова и Христо Манолов, които ще се състезават в категория Тройки.

Отборът е воден от треньора Биляна Тютюкова, подпомаган от кинезитерапевта Николай Касабов, а съдия ще бъде Велислава Миланова. Нашите гимнастици ще мерят сили с най-добрите в света, борейки се за място на почетната стълбичка.

Официалните подиум тренировки ще се проведат в четвъртък и петък. Квалификациите и финалите ще се състоят в един и същи ден – 16 август, събота.

За Китай пътува и Десислава Богушева, член на Техническата комисия по спортна аеробика към Международната федерация по гимнастика, която ще бъде член на Върховното жури на състезанието.