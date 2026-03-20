Националният ученически конкурс по актьорско майсторство започна в Пловдив

Националният ученически конкурс по актьорско майсторство започна в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив. В него участват ученици от театрални паралелки от различни градове в страната. Форумът продължава два дни и събира млади таланти, които се изявяват в категории като драматичен театър, куклен театър и пантомима. Участниците имат възможност не само да покажат уменията си, но и да се срещнат с преподаватели от НАТФИЗ.

Организаторите подчертаха, че конкурсът е повече от състезание – той е място за срещи, опит и нови приятелства. Най-добрите ще получат едногодишни стипендии, които да ги подкрепят в развитието им. Победителите ще станат ясни на 21 март, когато ще бъдат връчени и наградите.