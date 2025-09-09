БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Над 1 800 състезатели от 60 държави ще участват в световното първенство по канадска борба в "Албена"

Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
България ще бъде представена от 96 състезатели в различните категории.

Над 1 800 състезатели от 60 държави ще участват в световното първенство по канадска борба в "Албена"
Курортен комплекс "Албена" ще стане дом на едно от най-значимите спортни събития в световния календар – 46-ото световно първенство по канадска борба и 27-ото за хора с увреждания. Шампионатите ще се проведат в периода 10 - 23 септември 2025 г., под егидата на Световната федерация по канадска борба (WAF) и с домакинството на Българската федерация по канадска борба (BFCR). Състезанието се осъществява под патронажа на президентът на Република България Румен Радев и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма и Община Балчик.

Очаква се участие да вземат над 1 800 състезатели от повече от 60 държави, които ще се съревновават в различни възрастови, полови и теглови категории.

Събитието включва и престижното световно първенство за Para-Armwrestling – категорията за атлети с увреждания, която се развива с изключително темпо през последните години.

Престижният форум ще събере най-добрите атлети в този динамичен и силов спорт, които ще демонстрират своята техника, издръжливост и спортен дух.

България ще бъде представена от 96 състезатели в различните категории, като сред тях личат имената на Сашо Андреев, Красимир Костадинов, Димитрина Петрова, Христо Делиджаков, Павел Кръстев, Георги Колев и др.

Официалното откриване на шампионата ще се състои на 13 септември от 17 часа с тържествена церемония в многофункционалната спортна зала на курортен комплекс "Албена".

Феновете на канадската борба ще могат да проследят на живо всички състезателни дни, като входът е свободен. Освен това ще има и онлайн стрийминг, достъпен през официалните канали на федерацията.

Уилиам Чолов е на крачка от медалите при дебюта си на световно първенство
Уилиам Чолов е на крачка от медалите при дебюта си на световно първенство
Антоанета Стефанова записа нова престижна победа на турнира на ФИДЕ Антоанета Стефанова записа нова престижна победа на турнира на ФИДЕ
Чете се за: 01:52 мин.
Ибаниес отпадна от световното първенство по бокс Ибаниес отпадна от световното първенство по бокс
Чете се за: 01:17 мин.
Фред Васьор: Хамилтън се завърна! Фред Васьор: Хамилтън се завърна!
Чете се за: 01:40 мин.
Почти всички атлети са преминали задължителни генетични тестове преди световното в Токио Почти всички атлети са преминали задължителни генетични тестове преди световното в Токио
Чете се за: 00:57 мин.
Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с "Почетен знак на Столична община" Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с "Почетен знак на Столична община"
Чете се за: 05:57 мин.

Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
По света
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Изгубени във версиите за побоя над шефа на полицията в Русе -...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
