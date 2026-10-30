Над 1 тон месо и 320 литра алкохол иззеха при акция в Шуменско

Около 1080 кг месо и месни продукти и 320 литра наливен алкохол са иззети от обект в хитринското село Студеница при специализирана полицейска операция, съобщиха от МВР - Шумен. Обектът е стопанисван от 61-годишен мъж.

При съвместна проверка на полицията, митнически служители и Областната дирекция по безопасност на храните са открити помещения за преработка, консервиране и сушене на месо, които не отговарят на изискванията. Намерени са сурово месо, колбаси, суджуци, филета и месни консерви. Установените месо и месни продукти са предадени за унищожаване в екарисаж в град Шумен, уточниха от пресцентъра на полицията в града.

При проверката са установени и около 320 литра наливен алкохол с мирис на ракия и различен алкохолен градус, за които 40-годишният син на мъжа, който стопанисва помещенията, заявил, че са негова собственост. Образувано е досъдебно производство.