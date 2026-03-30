Над 100 доброволци събраха около 300 чувала с битови отпадъци при почистване на бреговете на река Какач в София

Над 100 доброволци, представители на риболовно Сдружение „Искър – София“ и компании, се включиха в инициативата за почистване на бреговете на река Какач в София. Това съобщиха от WWF, които са организатори на акцията в партньорство със Столична община по повод инициативата „Часът на Земята“.

Доброволците успяха да съберат около 300 чувала с битови отпадъци, като станаха част от действията на над 600 души, включили се в традиционното пролетно почистване, организирано от Столична община.

„Часът на Земята“ започва през 2007 г. със символичен жест – гасене на светлините за привличане на вниманието към изменението на климата – но истинската му сила е в реалните действия за природата, които движението вдъхновява хората да предприемат – като днешното почистване на река Какач. Десетките доброволци, които се включиха въпреки дъжда показват, че грижата за природата не е абстрактно понятие или еднократен акт, а отговорност, която носим вътре в себе си, каза Владимир Иванов от WWF България.

Около 50 тона отпадъци са събрани в "Люлин" в първия ден на кампанията за пролетното почистване на София, съобщи кметът Васил Терзиев. В кампанията, която продължава и утре, са заявили участие 1500 доброволци, които ще събират боклук в 60 локации в София, посочи кметът.