В София откриха кампанията „Сканирай лапата“ за помощ на животни в риск

Източник: БТА
Чете се за: 02:15 мин.
Снимка: БТА
Информационната кампания „Сканирай лапата“, въвеждаща визуален знак за оказване на помощ на животни в риск, беше открита в София. Участниците в инициативата, организирана от сдружение Stray Angels, извървяха разстоянието от площад „Света Неделя“ до НДК и носеха табели с QR код, който при сканиране с мобилен телефон отвежда гражданите към платформа с инструкции как да реагират при животно в беда и към кои институции да подадат сигнал.

Идеята се роди след дълги години опит с бездомните животни и с времето разбрахме, че истинската причина те да бъдат на улицата са нашите решения. Сканиращите знаци, които показваме днес, работят, когато съвестта работи, а когато тя се колебае - напомнят, че всеки гражданин има законови и лични отговорности, каза инициаторът на кампанията Искра Георгиева. Тя обясни, че знаците, които правят Закона за защита на животните достъпен и приложим, ще бъдат позиционирани на ключови обществени места и търговски обекти в цялата страна.

Общината подкрепя кампанията „Сканирай лапата“, защото е важен примерът и всеки от нас, който види проблем, да бъде част от решаването на проблема, а не само констатирането му, каза кметът на София Васил Терзиев. Нашата цел като администрация е да подкрепяме хората, които имат желание да решават проблем, и да знаят, че в наше лице имат партньор, посочи той.

Снимки: БТА

Проблемът с бездомните животи в София не е толкова остър като преди 10-15 години, получаваме сигнали от граждани и броят на бездомните кучета намалява, каза Терзиев. Според него единственият начин за трайното му разрешаване е свързан с отношението на собствениците на животни към отговорното им отглеждане и развъждане.

