В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Марияна Векилска

В серия от репортажи ви разказахме за драмата на овчаря Хълми и двете му бременни овце, който паднаха в 400-метрова пропаст и оживяха два месеца на скална площадка. Благодарение на предаването “България в 60 минути”, на 17 март алпинисти от Центъра за спасяване на диви животни проведоха уникална по рода си операция и успяха да извадят едната овца и новороденото й агънце. В знак на благодарност собственикът им кръсти агнето на водещата Мариана Векилска и обеща да го пази въпреки идващите Великден и Гергьовден.

Спасените животни оцеляха на тясна площадка в бездната благодарение на оскъдната трева и влагата по скалите. 10 дни по-късно вече са част от стадото.

Хълми Хайрула, с. Широко поле: "Марияна е добре. В момента се включи с другите- щастлива е."

Стопаните се притеснявали да не би агнето да избяга, тъй като досега не е виждало хора и животни. Изненадващо обаче се адаптирало бързо.

Хълми Хайрула, с. Широко поле: "Не се отделя от майка си. Другите ги отделяме, обаче Марияна не се отделя."

Двете животни са живи благодарение на инстинкта на майката, която в опит да защити малкото си, позволила на спасителите да бъде упоена.

д-р Руско Петров, Център за спасяване на диви животни: "Малкото и майчиният инстинкт спасиха майката. Другото животно скочи долу."

Днес собственикът им Хълми обещава да ги запази, въпреки приближаващите празници. И признава, че спасяването на животните е направило известни и тях, и цялото село Широко поле.

Хълми Хайрула, с. Широко поле: "Повече коли влизат в селото, отиват на Моняк. Има разлика. Даже коли идваха да чистят боклука тука."

Освен по-известно, селото вече е и по-чисто. Но не е ясно дали заради агнето Марияна или заради наближаващите избори.