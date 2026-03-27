Нова локация: Наградите "Оскар" напускат Холивуд

Наградите „Оскар“ ще напуснат Холивуд и ще се преместят в Лос Анджелис през 2029 г., предадоха от Асошиейтед прес и АФП. През 2029 г., когато излъчването на церемонията ще премине от Ей Би Си към ЮТюб, тя ще бъде преместена от театър „Долби“ в Холивуд в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис. Новата локация се намира на около 14,5 километра от досегашния дом на „Оскарите“.

Академията за кинематографично изкуство и наука обяви, че е сключила 10-годишно споразумение с компанията AEG, управляваща комплекса L.A. Live, където се намира и новата локация.

„За 101-вата церемония по връчването на наградите „Оскар“ и след нея киноакадемията се радва да работи в тясно сътрудничество с AEG, за да превърне L.A. LIVE в идеалната сцена за нашето глобално честване на киното, както за публиката в залата, така и за киноманите по целия свят“, се посочва в изявлението на организаторите.

Това е изненадващ ход, като се има предвид, че театър „Долби“ е построен от Киноакадемията специално за дом на наградите „Оскар“. Церемонията се провежда там от 2002 г. През декември американската киноакадемия обяви, че церемонията ще се излъчва ексклузивно по ЮТюб от 2029 г., с което ще се сложи край на десетилетия сътрудничество с американския телевизионен канал Ей Би Си.

AEG предвижда пълна модернизация на театър „Пийкок“, включваща обновяване на озвучителната система и осветлението, се посочва в изявлението им.