Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Изключително рядка звезда пази следи от първата светлина във Вселената

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
По света
Преди милиарди години Вселената е била потънала в мрак. Едва с появата на първите звезди – т.нар. Population III, космосът става прозрачен и светлината започва да се разпространява. Нито една от тези най-ранни звезди обаче не е наблюдавана досега.

Астрономите вече са открили най-близкия възможен аналог – изключително бедна на химични елементи звезда, която вероятно се е формирала непосредствено след първото поколение, съобщава уебсайтът „Science Alert“. Тя принадлежи към т.нар. Population II звезди и е изключително рядка.

„Откриването на звезда, която ясно съхранява тежките елементи от първите звезди, е на границата на възможното, предвид изключителната рядкост на такива обекти“, казва астрофизикът Анируд Чити от Станфордски университет.

В ранната Вселена почти не е имало разнообразие от елементи – основно водород и хелий. Първите звезди започват да създават по-тежки елементи чрез ядрен синтез, а при експлозиите си като свръхнови ги разпръскват в космоса. Така се формират следващите поколения звезди. Колкото по-стара е една звезда, толкова по-малко „метали“ съдържа.

PicII-503 се намира на около 150 000 светлинни години разстояние в малка и слабо светеща галактика, която обикаля около Млечния път. Pictor II е т.нар. „фосилна“ галактика – всички нейни звезди са много стари и в нея не са се образували нови звезди от милиарди години.

Анализът показва, че звездата съдържа около 43 000 пъти по-малко желязо и 160 000 пъти по-малко калций от Слънцето, но изненадващо високи нива на въглерод. Този химичен „подпис“ подсказва, че тя се е формирала от остатъците на необичайно слаба свръхнова, при която тежките елементи са останали в ядрото, а по-леките са били изхвърлени в пространството.

Откритието дава рядък поглед към най-ранните процеси на създаване на елементи във Вселената и може да помогне да се разбере произходът на най-старите звезди в ореола на Млечния път.

„Най-вълнуващото е, че наблюдаваме резултат от най-ранното образуване на елементи в първична галактика. Това е фундаментално откритие. То свързва произхода на най-бедните на метали звезди в Млечния път с влиянието на първото поколение звезди.“ подчертава Чити.

