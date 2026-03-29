„Дисни“ откри „Светът на Замръзналото кралство“ в своя парк край Париж

Американският развлекателен концерн „Дисни“ (Disney) откри нова тематична зона, вдъхновена от „Замръзналото кралство“, в своя парк край Париж този уикенд. Замъкът на Елза блестеше на върха на ледена планина, в подножието на която е разположено норвежко селце, сякаш излязло от анимационния хит, докато новият главен изпълнителен директор на компанията застана пред публика от известни личности, предаде Асошиейтед прес.

Тематичният парк „Светът на Замръзналото кралство“, посветен на анимационния хит, бе открит днес като централна част от трансформацията на „Дисниленд Париж“ на стойност 2 милиарда евро.

С промените един от двата тематични парка в комплекса – „Уолт Дисни Студиос“ (Walt Disney Studios) – бе преименуван на „Дисни Адвенчър Уорлд“ (Disney Adventure World). На церемонията присъстваха Пенелопе Крус, Наоми Кембъл и Теяна Тейлър.

Това е най-голямото разширение в 34-годишната история на „Дисниленд Париж“ и част от глобален план за инвестиции на стойност около 60 милиарда долара в паркове, курорти и круизни линии на „Дисни“. На откриването първато си голямо международно изявление направи Джош Д’Амаро, който пое поста главен изпълнителен директор на „Дисни“ на 18 март – само 11 дни преди отварянето на парка във Франция, след почти три десетилетия в отдел „Паркове и развлечения“ на компанията.

Бизнесът с паркове и преживявания е донесъл около 57% от оперативната печалба на компанията за сегмента през миналата година, което според наблюдатели е факторът, издигнал Д’Амаро до позицията главен изпълнителен директор.

Д’Амаро заяви пред присъстващите: „Компанията „Уолт Дисни“ е изградена върху мечтата на един човек и повече от 100 години споделяме тази мечта с целия свят. Разказването на истории е фундаментално за всичко, което правим – на екрана, на сцената, в парковете, на круизните ни кораби или дори у дома.“

Тематичната територия пресъздава Арендел около лагуна, с дървени постройки, боядисани в пастелни скандинавски тонове и фасади, украсени с традиционна норвежка художествена декорация „роземалинг“. В центъра е атракцията „Frozen Ever After“ с модерна анимация и ефекти. Посетителите могат да се срещнат с Анна и Елза, да разговарят с интерактивно бебе трол и да наблюдават празник на лагуната „Снежно цвете“. Из новия Арендел обикаля и роботизирана версия на снежния човек Олаф.

Освен „Светът на Замръзналото кралство“, паркът предлага голямо ново езеро Adventure Bay, атракция, вдъхновена от „Рапунцел“, 15 нови заведения за хранене, сред които изискан ресторант Regal View, и вечерно светлинно шоу „Disney Cascade of Lights“, използващо комбинирана система от 380 водни и въздушни дрона. В процес на изграждане е и тематична зона по „Цар Лъв“.

Над 90 % от парка са преустроени от откриването му през 2002 г., а след завършване на трансформацията площта му ще се удвои.

Френският президент Еманюел Макрон присъства на откриването, като оцени парка като „водеща туристическа дестинация в Европа“ и заяви, че разширението ще създаде 1000 нови работни места. От 1992 г. насам „Дисниленд Париж“ е приел над 445 милиона посетители и осигурява пряко и косвено над 70 000 работни места.

„Светът на Замръзналото кралство“ и атракцията „Рапунцел“ са базирани на европейския фолклор – филмът „Замръзналото кралство“ е вдъховен от „Снежната кралица“ на Ханс Кристиан Андерсен, а „Рапунцел“ от едноименната приказка на Братя Грим, пише Асошиейтед прес.



