През април най-ниските температури ще са между минус 5° и 0°, а най-високите - между 24° и 29°

Температурите през април ще се повишават значително. Броят на слънчевите дни се увеличава, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Понякога при студени нахлувания от север вали сняг, а минималните температури се понижават под 0°. Опасност от слани съществува през целия месец. При интензивни затопляния се достигат летни температури – до 30°-34°. През втората половина на месеца зачестяват гръмотевичните бури.

Тази година през април се очаква средната месечна температура да бъде около и под нормата, която за по-голямата част от страната е между 10° и 13°, по Черноморието и във високите полета - между 8° и 14°, а за планините - от минус 5° до 3°.

Най-ниските температури ще са между минус 5° и 0°, а най-високите - между 24° и 29°, като се очаква да бъдат достигнати през последното десетдневие.

Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която за равнините е между 30 и 75 л/кв.м, в планинските райони - между 60 и 100 л/кв.м.

През по-голямата част от април динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще е повишена.

През първото десетдневие температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми. Под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони ще се създават валежни обстановки и на много места валежите ще бъдат значителни.

На места в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще се примесва със сняг. Относително стабилизиране – спиране на валежите, временно разкъсване на облачността и слабо затопляне се очаква в средата на периода.

И през повечето дни от второто десетдневие ще има валежи. Ще се задържи хладно. Повишена вероятност за обстановка със значителни валежи има около 12-и и през периода 16-19-и април.

През третото десетдневие температурите ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми, но в началото на периода минималните ще са ниски и се очаква по високите полета и на места в котловините да се образуват слани. Вероятност за преминаване на студени атмосферни фронтове с краткотрайни валежи, гръмотевични бури, градушки и относително понижение на температурите има в средата на десетдневието и в края на месеца.

В началото на месеца Слънцето изгрява в 7 ч. и 9 мин. и залязва в 19 ч. и 52 мин. Продължителността на деня е 12 ч и 43 мин. В края на месеца Слънцето изгрява в 6 ч. и 23 мин. и залязва в 20 ч. и 26 мин. Продължителността на деня е 14 ч. и 3 мин.

Фазите на Луната през месеца са: 2.04 - пълнолуние, 10.04 - последна четвърт, 17.04 – новолуние и 24.04 - първа четвърт.