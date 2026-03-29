През април най-ниските температури ще са между минус 5° и 0°, а най-високите - между 24° и 29°

Тази година се очаква средната месечна температура да бъде около и под нормата, съобщиха от НИМХ

април ниските температури минус 5deg 0deg високите 24deg 29deg
Температурите през април ще се повишават значително. Броят на слънчевите дни се увеличава, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Понякога при студени нахлувания от север вали сняг, а минималните температури се понижават под 0°. Опасност от слани съществува през целия месец. При интензивни затопляния се достигат летни температури – до 30°-34°. През втората половина на месеца зачестяват гръмотевичните бури.

Тази година през април се очаква средната месечна температура да бъде около и под нормата, която за по-голямата част от страната е между 10° и 13°, по Черноморието и във високите полета - между 8° и 14°, а за планините - от минус 5° до 3°.

Най-ниските температури ще са между минус 5° и 0°, а най-високите - между 24° и 29°, като се очаква да бъдат достигнати през последното десетдневие.

Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която за равнините е между 30 и 75 л/кв.м, в планинските райони - между 60 и 100 л/кв.м.

През по-голямата част от април динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще е повишена.

През първото десетдневие температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми. Под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони ще се създават валежни обстановки и на много места валежите ще бъдат значителни.

На места в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще се примесва със сняг. Относително стабилизиране – спиране на валежите, временно разкъсване на облачността и слабо затопляне се очаква в средата на периода.

И през повечето дни от второто десетдневие ще има валежи. Ще се задържи хладно. Повишена вероятност за обстановка със значителни валежи има около 12-и и през периода 16-19-и април.

През третото десетдневие температурите ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми, но в началото на периода минималните ще са ниски и се очаква по високите полета и на места в котловините да се образуват слани. Вероятност за преминаване на студени атмосферни фронтове с краткотрайни валежи, гръмотевични бури, градушки и относително понижение на температурите има в средата на десетдневието и в края на месеца.

В началото на месеца Слънцето изгрява в 7 ч. и 9 мин. и залязва в 19 ч. и 52 мин. Продължителността на деня е 12 ч и 43 мин. В края на месеца Слънцето изгрява в 6 ч. и 23 мин. и залязва в 20 ч. и 26 мин. Продължителността на деня е 14 ч. и 3 мин.

Фазите на Луната през месеца са: 2.04 - пълнолуние, 10.04 - последна четвърт, 17.04 – новолуние и 24.04 - първа четвърт.

#десетдневие #прогноза за месеца #април #температури #НИМХ #новини в Метрото

