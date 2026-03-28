Вдъхновяващо начало за българската гимнастика на Световната купа в София

Българските гимнастички направиха силно впечатление в първия състезателен ден от Световната купа по художествена гимнастика в София, демонстрирайки отлична форма в началото на новия сезон.

Световната и европейска вицешампионка Стилияна Николова оглави временното класиране в многобоя при жените след убедителни изпълнения на топка и обръч. Възпитаничката на Валентина Иванова получи най-високата оценка до момента на топка - 29.850 точки (13.400 трудност, 8.250 артистичност, 8.200 изпълнение), с което си гарантира място на финала на този уред. На обръч тя също беше безапелационна – 29.600 точки, и събра общ актив от 59.450 след първите два уреда.

Втора във временното класиране е Таисия Онофричук с 58.450 точки, а трета се нарежда Алина Харнаско с 56.200.

С много добро представяне започна сезона и Ева Брезалиева, която заема четвъртата позиция след първия ден. Българката, която представя четири изцяло нови съчетания, събра 56.500 точки в многобоя. Тя получи 29.500 на бухалки (13.500, 7.900, 8.100) и 27.000 на лента (11.400, 7.550, 8.050), като и в двете дисциплини се нареди сред най-добрите до момента.

Отлично беше и представянето на българския ансамбъл, който също даде сериозна заявка за челните позиции. В първия си старт за сезона съставът в лицето на София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова изигра отлично композицията си с пет топки и получи най-високата оценка – 27.950 точки (12.400 трудност, 8.050 артистичност, 7.500 изпълнение).

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева заемат първата позиция и се класират за финала в тази дисциплина. След тях са ансамблите на Германия с 27.050 и Узбекистан с 26.750 точки.

Надпреварата в "Арена София“ беше открита официално от президента на световната гимнастика Моринари Ватанабе, а състезанието продължава с квалификациите в многобоя.

В неделя ще бъдат излъчени шампионите в многобоя при жените и ансамблите, а в понеделник предстоят финалите на отделните уреди, където българските състезателки ще се борят за отличия пред родна публика.